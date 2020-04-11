2020-04-11T14:04:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом заболел работник Северстали

Он приезжал на работу из Кадуя в Череповец на своей машине
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы Евгения ВиноградоваФото со страницы Евгения ВиноградоваФото: vk.com
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Генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов сообщил, что одним из заболевших коронавирусом вологжан стал специалист его компании. Рабочий вспомогательного цеха управления главного энергетика недавно вернулся из Москвы - там он провел пару дней. Стало известно, что он живет в Кадуе, а на работу все это время приезжал в Череповец на личном автомобиле.

Сейчас определен круг его общения, люди направлены на самоизоляцию. Отдельно стоящий цех будет обработан бригадой дезинфекторов. Евгений подчеркнул, что недопустимо посещать крупные города без последующего двухнедельного режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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