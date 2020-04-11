Коронавирусом заболел работник Северстали

11 Апр 2020 2020-04-11T14:04:32+03:00

Он приезжал на работу из Кадуя в Череповец на своей машине

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Генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов сообщил, что одним из заболевших коронавирусом вологжан стал специалист его компании. Рабочий вспомогательного цеха управления главного энергетика недавно вернулся из Москвы - там он провел пару дней. Стало известно, что он живет в Кадуе, а на работу все это время приезжал в Череповец на личном автомобиле.

Сейчас определен круг его общения, люди направлены на самоизоляцию. Отдельно стоящий цех будет обработан бригадой дезинфекторов. Евгений подчеркнул, что недопустимо посещать крупные города без последующего двухнедельного режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU