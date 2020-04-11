В Вологде семейная пара украла крышку от мультиварки

11 Апр 2020 2020-04-11T13:04:28+03:00

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В областной столице влюбленные решили заменить неисправную часть мультиварки за счет магазина - они банально ее украли. 23-летний вологжанин вместе с 26-летней женой в одной из торговой сети купили бытовую технику. Когда оказалось, что крышка неисправна, они просто пошли в один из магазинов и попросили консультанта выдать запчасть, а потом пробежали мимо кассы не заплатив. Ущерб составил 2 тысячи рублей.

Росгвардия выехала в магазин на дальней в 5 часов вечера по сигналу с тревожной кнопки. Семейную пару передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU