В Вологде буйствуют мошенники-дезинфекторы

11 Апр 2020 2020-04-11T12:49:26+03:00

Услуга может быть оказана некачественно и нанести вред здоровью

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В Вологде работники без образования по направлению «Дезинфекционное дело» и без медицинской лицензии предлагают услуги дезинфекции. К таким предложениям стоит относиться очень внимательно, т.к. некачественно проведенная уборка, неправильно подобранные химические средства могут нанести вред вашему здоровью, вызвать аллергию или что похуже.

Бдительности терять не стоит. Тем временем, власти областной столицы призвали управляющие компании дезинфицировать подъезды жилых домов. Кроме того, проводится обеззараживание остановок и мытье улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU