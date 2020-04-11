2020-04-11T12:49:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологде буйствуют мошенники-дезинфекторы

Услуга может быть оказана некачественно и нанести вред здоровью
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологде работники без образования по направлению «Дезинфекционное дело» и без медицинской лицензии предлагают услуги дезинфекции. К таким предложениям стоит относиться очень внимательно, т.к. некачественно проведенная уборка, неправильно подобранные химические средства могут нанести вред вашему здоровью, вызвать аллергию или что похуже.

Бдительности терять не стоит. Тем временем, власти областной столицы призвали управляющие компании дезинфицировать подъезды жилых домов. Кроме того, проводится обеззараживание остановок и мытье улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24