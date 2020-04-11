2020-04-11T12:19:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологде +3 зараженных, в Череповце -2

Московская лаборатория опровергла 2 положительных теста череповчан на коронавирус
Евдокия САХАРОВА
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Правительство Вологодской области сообщило, что по состоянию на 11 апреля у 49 вологжан подозревается коронавирус. За сутки в Вологде прибавилось 3 заболевших, теперь там 10 человек переносят Covid-19. По словам мэра, все были приезжими из других регионов - в город они въехали на машинах с местными номерами и имея прописку в областной столице.

Кроме того, московская лаборатория опровергла результаты двоих череповчан - их вычеркнули из статистики, вирус они не переносят. Всего в Череповце пока 38 больных.

Еще 3 случая за сутки зафиксированы в районах: 2 человек в Кадуйском, 1 - в Шекснинском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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