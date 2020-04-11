2020-04-11T12:20:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Шексне первый случай заражения коронавирусом

Утром 11 апреля глава района сообщил о новом заболевшем
Евдокия САХАРОВА
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Глава Шекснинского района Виктор Кузнецов заявил о первом заболевшем Covid-19 в Шексне. По словам чиновника, ситуация была прогнозируемой и к ней власти полностью готовы. Сейчас отрабатываются контакты пострадавшего, проводятся плановые мероприятия. Жителям района советуют строго соблюдать режим самоизоляции и не выходить без крайней надобности на улицу.

Вчера двое заболевших были обнаружены в Кадуйском районе. На данный момент протестировано 5959 вологжан, 49 сейчас болеют коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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