Вологжан просят опознать 40-летнего погибшего

11 Апр 2020 2020-04-11T11:40:36+03:00

Фото: ПСО "Ты не один"

- Фото: ПСО "Ты не один"

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Вологодский поисковый отряд "Ты не один" распространил информацию о неизвестном. Его тело нашли 7 апреля на остановке 632 км перегона Туфаново-Бушуиха Грязовецкого района. Необходимо установить его личность.

На вид погибшему лет 40. Одет был в черную кожаную демисезонную куртку, штаны с бело-синими пятнами. На ногах черные пробковые сапоги с голенищами из ткани цвета хаки и черными шнурками. В кармане лежал билет на электричку Вологда-Буй от 20 декабря.

Просьба всем имеющим информацию о мужчине звонить по телефону 102 в полицию или волонтерам 8 (911) 505-68-98.

ИСТОЧНИК KP.RU