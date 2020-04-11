Вологжане встретят Пасху дома
К этому призвал губернатор и митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий
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Вологжан попросили провести Пасху и Вербное воскресенье дома, чтобы не нарушать самоизоляцию. Для православных жителей области будет организована онлайн-трансляция из Воскресенского кафедрального собора - главного храма Вологодчины. Праздновать не выходя на улицу призвали губернатор и митрополит.
Сейчас важно уберечь себя и своих близких и не допустить заражения коронавирусом в светлые праздники.
Трансляцию можно будет посмотреть по 35ТВ, на YouTube канале Вологодской митрополии «София» и в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU