Вологжане встретят Пасху дома

11 Апр 2020 2020-04-11T11:27:15+03:00

К этому призвал губернатор и митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий

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Вологжан попросили провести Пасху и Вербное воскресенье дома, чтобы не нарушать самоизоляцию. Для православных жителей области будет организована онлайн-трансляция из Воскресенского кафедрального собора - главного храма Вологодчины. Праздновать не выходя на улицу призвали губернатор и митрополит.

Сейчас важно уберечь себя и своих близких и не допустить заражения коронавирусом в светлые праздники.

Трансляцию можно будет посмотреть по 35ТВ, на YouTube канале Вологодской митрополии «София» и в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU