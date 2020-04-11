2020-04-11T11:27:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Вологжане встретят Пасху дома

К этому призвал губернатор и митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий
Евдокия САХАРОВА
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Вологжан попросили провести Пасху и Вербное воскресенье дома, чтобы не нарушать самоизоляцию. Для православных жителей области будет организована онлайн-трансляция из Воскресенского кафедрального собора - главного храма Вологодчины. Праздновать не выходя на улицу призвали губернатор и митрополит.

Сейчас важно уберечь себя и своих близких и не допустить заражения коронавирусом в светлые праздники.

Трансляцию можно будет посмотреть по 35ТВ, на YouTube канале Вологодской митрополии «София» и в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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