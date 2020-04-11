Расследовано уголовное дело о трупе на балконе в Майском

11 Апр 2020 2020-04-11T10:54:55+03:00

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Следственный комитет передал материалы уголовного дела о трупе на балконе в суд. Подозреваемый - 50-летний мужчина, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошла 27 января в поселке Майский под Вологдой. Женщина обнаружила на лоджии тело бывшего супруга - хозяина квартиры 1969 года рождения. На нем было множество ссадин и кровоподтеков. Эксперты подтвердили, что потерпевший скончался от многочисленных внутренних повреждений.

Вместе с ним в последнее время проживал недавно приехавший мужчина. Его допросили, а он и не стал скрывать своей причастности к преступлению. Оказалось, хозяин квартиры отказался поехать на заработки в областную столицу - это привело к ссоре. Бывшая жена забеспокоилась и на следующий день пришла к погибшему домой.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU