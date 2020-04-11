11 Апр 2020 2020-04-11T10:27:22+03:00

Тело маленькой девочки заметили прохожие - она лежала в машине у проходной хлебозавода в Вологде

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Он подозревается в истязании и убийстве своей полуторагодовалой дочери. Трагедия произошла 13 января этого года. В автомашине ИЖ возле проходной хлебозавода в г. Вологде во 2-м Турундаевском переулке обнаружили тело малолетнего ребенка в люльке.

На трупе были кровоподтеки и ссадины разной давности. Девочка скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Оказалось, что тело привез ее отец из села Шуйское Междуреченского района. По версии следствия, пьяный обвиняемый избил дочь, а потом ушел. Потом жена сообщила ему о смерти наследницы. Он решил увезти ее тело.

Отец избивал девочку как минимум с ноября 2019 прошлого года в целях воспитания. Дело передано в суд. Ему грозит до пожизненного срока лишения свободы.

Вологжанин рассказал, как убил свою 1,5-годовалую дочь.28-летний житель села Шуйское Междуреченского района убил свою малолетнюю дочь, потом оставил ее тело в машине у проходной хлебозавода в Вологде

ИСТОЧНИК KP.RU