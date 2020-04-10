В Вологодской области коронавирус обнаружен в районном центре
До этого очаги инфекции находились только в Вологде и Череповце
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Еще двоих человек с подозрением на коронавирус выявили в Вологодской области. Положительные тесты дали пробы, взятые в Кадуе. Об этом рассказал губернатор области Олег Кувшинников в своем инстаграмме.
Уже сейчас начата работа по выявлению круга контактировавших с этими людьми.
"Эту работу будем проводить уже сегодня вечером и ночью, чтобы обеспечить самоизоляцию граждан," - заявил Олег Кувшинников.
До этого очаги инфекции находились только в Вологде и Череповце. Все это привозные случаи - инфицированные прибыли из-за пределов региона.
ИСТОЧНИК KP.RU