2020-04-10T21:01:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологодской области коронавирус обнаружен в районном центре

До этого очаги инфекции находились только в Вологде и Череповце
Иван Чухнин
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Еще двоих человек с подозрением на коронавирус выявили в Вологодской области. Положительные тесты дали пробы, взятые в Кадуе. Об этом рассказал губернатор области Олег Кувшинников в своем инстаграмме.

Уже сейчас начата работа по выявлению круга контактировавших с этими людьми.

"Эту работу будем проводить уже сегодня вечером и ночью, чтобы обеспечить самоизоляцию граждан," - заявил Олег Кувшинников.

До этого очаги инфекции находились только в Вологде и Череповце. Все это привозные случаи - инфицированные прибыли из-за пределов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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