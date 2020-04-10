Работающих пенсионеров старше 65 лет организованно выводят на больничный

10 Апр 2020 2020-04-10T20:39:43+03:00

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Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования напоминает, что работающие вологжане старше 65 лет и старше, непереведённые на удалённую форму работы, не находящиеся в ежегодном оплачиваемом отпуске и соблюдающие режим самоизоляции в период с 6 по 19 апреля, могут получить пособие по временной нетрудоспособности.

За первую неделю действия временных правил предоставления больничных работодатели не очень активно обращались за больничными для своих возрастных сотрудников.На Вологодчине лишь каждый четвертый пенсионер переведен на больничный.

Для того, чтобы получить пособие по больничному в связи с карантином, работнику не нужно заполнение каких-либо документов, ему необходимо лишь сообщить о своем решении работодателю и соблюдать режим самоизоляции. Оплата по больничному листу будет перечислена работнику напрямую из средств Фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU