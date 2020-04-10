Массовые нарушения самоизоляции выявлены в Вологодском районе

10 Апр 2020 2020-04-10T16:58:23+03:00

30 материалов на нарушителей отправлено в Роспотребнадзор

Изменить размер текста: A A

30 нарушений соблюдения режима самоизоляции выявлено в Вологодском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Мобильные группы проверяют всех, находящихся на карантине.

Всего на 10 апреля сотрудники полиции выявили 30 нарушений. Материалы направлены в Роспотребнадзор.

Кроме того, в населенных пунктах района установлен контроль за гражданами, которые приехали из других регионов. Собирается информация, затем специальные мобильные группы выезжают по адресам, информируют о необходимости соблюдении режима. К ним подключаются медработники, которые берут анализы на коронавирус.

В Вологодском районе тесты сдали более 70 человек. Координирует работу этих мобильных групп районная муниципальная стража.

ИСТОЧНИК KP.RU