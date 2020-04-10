Массовые нарушения самоизоляции выявлены в Вологодском районе
30 нарушений соблюдения режима самоизоляции выявлено в Вологодском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Мобильные группы проверяют всех, находящихся на карантине.
Всего на 10 апреля сотрудники полиции выявили 30 нарушений. Материалы направлены в Роспотребнадзор.
Кроме того, в населенных пунктах района установлен контроль за гражданами, которые приехали из других регионов. Собирается информация, затем специальные мобильные группы выезжают по адресам, информируют о необходимости соблюдении режима. К ним подключаются медработники, которые берут анализы на коронавирус.
В Вологодском районе тесты сдали более 70 человек. Координирует работу этих мобильных групп районная муниципальная стража.
ИСТОЧНИК KP.RU