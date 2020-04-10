Вологодские компании начали выпускать облучатели-рециркуляторы воздуха

10 Апр 2020 2020-04-10T15:12:50+03:00

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В Вологде сразу две компании начали изготавливать облучатели-рециркуляторы воздуха, которые способны с помощью ультрафиолета уничтожить и вирусы, и бактерии. «Новотех-ЭКО» и «Александра-Плюс» перепрофилировали свое производство под нужды вологжан.

Прибор с простой и надежной конструкцией может работать в присутствии людей. Корпус, по уверению создателей, защищает от жесткого коротковолнового излучения. Ультрафиолетовые лампы пока закупаются в Китае, потом предприниматели собираются освоить и их производство.

Разработано 8 моделей, они рассчитаны на разную площадь помещений. Планируется полностью обеспечить продукцией наш регион, но заказы поступают и из других областей. Уже получен сертификат на выпуск приборов для промышленно-бытового использования, сейчас оформляется документ о подтверждении возможности использования в медицинских учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU