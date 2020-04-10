В Череповце маленькая собачка застряла в сифоне

10 Апр 2020 2020-04-10T13:14:50+03:00

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В городе металлургов ЧП: маленькая собачка застряла лапой в сливном отверстии ванны. Тревожный звонок поступил в единую диспетчерскую в 4 часа дня. Спасатели выехали помочь животному в дом №15 по улице Монтклер.

Лапку пришлось извлекать с помощью специального инструмента. Конструкцию ванны начали шевелить, собака освободилась. Травм нет. Спецоперация заняла 1 час с момента звонка.

ИСТОЧНИК KP.RU