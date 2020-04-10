2020-04-10T11:04:40+03:00
Коронавирус Covid-19

На Вологодчине новых зараженных не обнаружили

За прошедшие сутки в Вологодской области новых заболевших не выявлено
Евдокия САХАРОВА
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По состоянию на 10 утра 10 апреля в Вологодской области 45 заболевших Covid-19. За последние сутки новых пациентов не прибавилось.

Московская лаборатория подтвердила диагнозы у 3 череповчан, которых до этого проверили в вологодской клинике. Обследовано всего 5563 человека. Москвой пока подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом: 34 череповчанина, 4 – из Вологды.

Ожидаются результаты для еще 7 человек, они получили положительные результаты на вирус только в местных лабораториях: 4 череповчан и 3 жителя областной столицы. Пока все тесты вологодских медиков совпадают со московскими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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