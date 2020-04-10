На Вологодчине новых зараженных не обнаружили
По состоянию на 10 утра 10 апреля в Вологодской области 45 заболевших Covid-19. За последние сутки новых пациентов не прибавилось.
Московская лаборатория подтвердила диагнозы у 3 череповчан, которых до этого проверили в вологодской клинике. Обследовано всего 5563 человека. Москвой пока подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом: 34 череповчанина, 4 – из Вологды.
Ожидаются результаты для еще 7 человек, они получили положительные результаты на вирус только в местных лабораториях: 4 череповчан и 3 жителя областной столицы. Пока все тесты вологодских медиков совпадают со московскими.
ИСТОЧНИК KP.RU