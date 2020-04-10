Вологжан просят помочь с доставкой продуктовых наборов

10 Апр 2020 2020-04-10T10:08:25+03:00

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Волонтерский корпус в Вологде обратился к жителям города с просьбой помочь транспортом. Необходимо оперативно доставить продуктовые наборы для школьников льготных категорий, а их 7,6 тысяч. Ранее дети получали бесплатное питание в учебных заведениях, а теперь перешли на удаленное обучение - им выделили комплекты сухого питания.

Сейчас этой работой заняты 150 активистов, и только 35 человек на транспортных средствах.

Помощь водителей требуется с 10 по 12 апреля. График гибкий. Неравнодушных просят звонить по телефону 76-02-55.

ИСТОЧНИК KP.RU