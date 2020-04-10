В Череповце ждут огурцы к 9 мая

10 Апр 2020 2020-04-10T09:42:55+03:00

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В Череповце ко Дню победы ожидают местные огурцы из недавно открытого автоматизированного тепличного комплекса "Новый" на Кирилловском шоссе. Площадь производства более 8 гектаров. Уже высажена огуречная рассада и салат. Планируется собирать по 5 800 тонн овощей в год.

Комплекс создан по современной голландской технологии, используется метод малообъемной гидропоники. Рассада выращиваются в субстрате, кроме того - в подвешенном состоянии, что улучшает циркуляцию воздуха. Химические средства защиты не применяются, вместо этого строгий фитосанитарный контроль.

В планах – освоить 6 гектаров под томаты, возможно вблизи построят еще одно производство.

ИСТОЧНИК KP.RU