2020-04-10T09:42:55+03:00
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В Череповце ждут огурцы к 9 мая

Мэр города вместе с губернатором посетили новый тепличный комплекс
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы мэраФото со страницы мэраФото: vk.com
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В Череповце ко Дню победы ожидают местные огурцы из недавно открытого автоматизированного тепличного комплекса "Новый" на Кирилловском шоссе. Площадь производства более 8 гектаров. Уже высажена огуречная рассада и салат. Планируется собирать по 5 800 тонн овощей в год.

Комплекс создан по современной голландской технологии, используется метод малообъемной гидропоники. Рассада выращиваются в субстрате, кроме того - в подвешенном состоянии, что улучшает циркуляцию воздуха. Химические средства защиты не применяются, вместо этого строгий фитосанитарный контроль.

В планах – освоить 6 гектаров под томаты, возможно вблизи построят еще одно производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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