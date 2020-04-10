Вологжане расслабились

10 Апр 2020 2020-04-10T09:18:33+03:00

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В областной столице многие жители расслабились на 2 неделе карантина. На улицах увеличилось количество людей, несознательные вологжане гуляют с детьми даже на огражденных закрытых детских площадках. Индекс самоизоляции по городу, измеренный компанией Яндекс по геолокации, в последние дни сильно просел. В Москве, например, такие "шашлычные выходные" уже дали о себе знать - на данный момент это главный очаг распространения инфекции в стране.

Губернатор области призвал не расслабляться и держать строгую самоизоляцию, принимать все возможные меры, чтобы не заболеть и не заразить других. Специалистами уже были сделаны прогнозы. Если в области будут применяться лишь мягкие способы борьбы с вирусом, то нам понадобятся 12 тысяч коек и 2000 аппаратов ИВЛ. О таком количестве аппаратуры можно лишь мечтать, поэтому необходимо оставаться дома. Пик заболеваемости скорее всего придется на середину мая и спадет к середине августа. Можно изучить ситуацию в США и Италии, чтобы возникало меньше желания нарушать карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU