2020-04-10T09:18:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Вологжане расслабились

В Вологде замечен всплеск уличной активности
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В областной столице многие жители расслабились на 2 неделе карантина. На улицах увеличилось количество людей, несознательные вологжане гуляют с детьми даже на огражденных закрытых детских площадках. Индекс самоизоляции по городу, измеренный компанией Яндекс по геолокации, в последние дни сильно просел. В Москве, например, такие "шашлычные выходные" уже дали о себе знать - на данный момент это главный очаг распространения инфекции в стране.

Губернатор области призвал не расслабляться и держать строгую самоизоляцию, принимать все возможные меры, чтобы не заболеть и не заразить других. Специалистами уже были сделаны прогнозы. Если в области будут применяться лишь мягкие способы борьбы с вирусом, то нам понадобятся 12 тысяч коек и 2000 аппаратов ИВЛ. О таком количестве аппаратуры можно лишь мечтать, поэтому необходимо оставаться дома. Пик заболеваемости скорее всего придется на середину мая и спадет к середине августа. Можно изучить ситуацию в США и Италии, чтобы возникало меньше желания нарушать карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Массовые нарушения самоизоляции выявлены в Вологодском районе
Вологодские компании начали выпускать облучатели-рециркуляторы воздуха
В Череповце маленькая собачка застряла в сифоне
На Вологодчине новых зараженных не обнаружили
Вологжан просят помочь с доставкой продуктовых наборов
В Череповце ждут огурцы к 9 мая
Вологжане расслабились
Yota добавила “Транспорт” к безлимитным приложениям
В Вологодской области 250 аппаратов ИВЛ, еще 150 появятся к концу апреля
Психологи смягчают проблемы домашнего обучения в Череповце
На Вологодчине работают медицинские КПП
В Вологодском районе магазины доставляют продукты на дом
Еще 4 вологжанина заболели Covid-19
"ВДудь" сняли в Вологде
Череповецким предпринимателям окажут помощь
80-летний устюжанин рухнул с моста в реку
В Вологодском районе всех приехавших из других регионов берут под контроль
У должников по налогам арестовывают имущество
В Вологодской области угонщику пикапа вынесен приговор