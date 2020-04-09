В Вологодской области 250 аппаратов ИВЛ, еще 150 появятся к концу апреля

9 Апр 2020 2020-04-09T13:50:22+03:00

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшиников рассказал о подготовке к пандемии коронавируса в эфире программы телеканала "Россия 1" «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По его словам, был изучен сценарий распространения коронавируса в ряде стран и создана математическая модель. Она позволила посчитать, какое количество коек потребуется на пике заболеваемости в двух вариантах: если регион пойдет по минимальным ограничительным мерам, или если установят строгую изоляцию.

Согласно расчетам, пик заболеваемости в Вологодской области наступит в середине мая.

Олег Кувшинников назвал такие цифры: при мягких административных мерах (итальянский вариант) будет 10% заболевших, при этом для госпитализации потребуется 12 тысяч коек и 2000 аппаратов ИВЛ.

При жестких мерах на пике заболеваемости нам потребуется 400 коек и 400 аппаратов ИВЛ. По словам губернатора, в регионе введены жесткие меры. Сейчас в Вологодской области в наличии 250 аппаратов ИВЛ. Еще 150 штук придут к 20-25 апреля. На закупку оборудования и средств защиты выделены деньги предприятиями «Северсталь» и «ФосАгро», компанией «Playrix».

Владимир Соловьев прокомментировал цифры: "400 ИВЛ – это если лучший вариант. Поэтому надо будет смотреть, как развивается ситуация, и на всякий случай брать больше..."

На что Олег Кувшинников ответил: "Владимир, про пессимистичный сценарий лучше не говорить. Я вам честно скажу, если мы пойдем по неблагоприятному сценарию, то у нас нагрузка на медицину вырастет в разы. И нам не хватит ни реанимационных коек, обеспеченных кислородом, ни аппаратов ИВЛ, и это не только у нас в области, это в целом по стране..."

ИСТОЧНИК KP.RU