Психологи смягчают проблемы домашнего обучения в Череповце

9 Апр 2020 2020-04-09T13:59:10+03:00

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Родители школьников столкнулись с дистанционным обучением. Некоторые - впервые. И потому начало обучения вызвало истерику в соцсетях: родители писали о больших трудностях. Особенно возмущали большие временные затраты на выполнение домашних заданий. Главным образом, задания присылались по электронке, все выполненное нужно было также выслать в электронном виде, включая видео с выученными стихотворениями и физупражнениями. Изготовлением поделок порой занимались все члены семьи.

Только часть учителей легко вошли в обучение по интернету. Например, отец школьницы пишет, что лишь один предмет из всех ведется в виде видеоконференции. Между тем, в регионе работает институт развития образования, а департамент образования рапортовал о том, что все готово к дистанционному обучению.

Обращения родителей шли в областной департамент образования.

Часть педагогов, лишившись привычной формы проведения уроков, но все еще стремясь выполнить программу полностью, не в состоянии справиться с потоком.

Показательно, что к решению вопросов домашнего обучения подключились психологи.

"Мы видим, что требуется отработать, и делаем это в оперативном режиме. Вологодский институт развития образования оказывает методическую поддержку по всем предметам. Настраивается система взаимодействия учителей и учеников, подбираются индивидуальные форматы работы с теми школьниками, у кого нет возможности выйти в интернет, - говорит начальник департамента образования области Елена Рябова. - Прошу учителей, школьников и родителей с пониманием и терпением отнестись к вынужденным нововведениям. Для вас работают горячие линии".

В регионе работают горячие линии по дистанционному обучению: (8172) 23-01-03 (2006), 23-01-04 (2048), +7 921 532-52-33. Номер техподдержки - +7 921 230-05-37.

Педагоги-психологи готовы помочь родителям советами и рекомендациями по домашнему обучению детей. Телефон в Череповце - 57-60-24, также работает группа во "ВКонтакте".

В каждой школе и даже в классе обучение может быть организовано по-разному, единых требований нет. Минпросвещения запустило платформу "Моя школа в online" для дистанционного обучения, на которой собраны учебные материалы по федеральному перечню учебников.

ИСТОЧНИК KP.RU