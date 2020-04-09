На Вологодчине работают медицинские КПП

9 Апр 2020 2020-04-09T11:49:25+03:00

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Мэр Вологды посетил круглосуточное санитарное КПП на въезде в город. Задача таких пунктов (они расположены в регионе по всем направлениям: на Питер, Архангельск, Кириллов, Москву и др.) отсеять потенциально зараженных - их осматривают медики и при наличии симптомов вызывается скорая, делается тест. Пока таких случаев не было. Всего на месте работают по 8 человек: 2 медицинских сотрудника, Росгвардия, волонтеры.

Сергей Воропанов заявил, что Вологда не закрыта, но в ней губернатором объявлен карантин, поэтому и проверяются входящие потоки людей. Опрашиваются водители из неблагополучных регионов - куда направляются, где остановятся, два контактных телефона, чтобы потом можно было локализовать возможный очаг заражения. Им выдается памятка, где они расписываются, далее - их можно будет привлечь к ответственности за нарушение самоизоляции.

Напомним, в Вологде пока болеют коронавирусом 7 человек, в Череповце 28. Все 3 очага заражения в областной столице - привозные, из крупных городов. За 7 апреля правоохранители проверили 166 автомобилей, два десятка оказались из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU