В Вологодском районе магазины доставляют продукты на дом

9 Апр 2020 2020-04-09T10:46:37+03:00

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Теперь жителям Вологодского района можно не ходить в магазин - за них это сделают волонтеры и соцработники. Такие меры позволят уменьшить распространение коронавируса. Покупатели могут заказать товар онлайн, например, в соцсети или перечислить список покупок по телефону.

По такой системе работает уже более полусотни магазинов. На данный момент, разрабатывается региональная торговая площадка, - об этом сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

ИСТОЧНИК KP.RU