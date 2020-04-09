Еще 4 вологжанина заболели Covid-19

9 Апр 2020 2020-04-09T11:08:15+03:00

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За минувшие сутки еще 4 вологжанина подхватили коронавирус. По данным на 9 апреля 9:30, в областной столице 3 человека с подтвержденным в Москве диагнозом, а еще 4 с предварительным. В Череповце же 24 точно болеют, 14 ждут подтверждения.

Всего обследовано более 5 тысяч человек, 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 18 под подозрением. Выздоровевших пока нет, как впрочем и летальных исходов. За прошедший день удалось проверить 391 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU