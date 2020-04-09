"ВДудь" сняли в Вологде

9 Апр 2020 2020-04-09T10:11:29+03:00

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Ранее КП-Вологда писала, что известный видоблогер Юрий Дудь был замечен фанатами в Вологде. А 7 апреля на его канале вышло новое интервью - как оказалось, оно было снято у нас в областной столице. Актриса Ирина Горбачева ответила на вопросы журналиста - для этого они вместе на машине приехали в Вологду в 20-х числах марта.

"У меня давно была мысль, чтобы вернуться в Вологду. Я уже была там на фестивале Voices", - пояснила интервьюируемая. Зрителям показали город с высоты птичьего полета, самые известные достопримечательности и даже набережная. К концу видео звезды уже в мастерской керамиста Ивана Беляева - актриса его очень хвалила.

ИСТОЧНИК KP.RU