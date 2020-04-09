2020-04-09T10:11:29+03:00
Общество

"ВДудь" сняли в Вологде

Новый выпуск популярного ютуб-шоу частично сняли в областной столице
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Ранее КП-Вологда писала, что известный видоблогер Юрий Дудь был замечен фанатами в Вологде. А 7 апреля на его канале вышло новое интервью - как оказалось, оно было снято у нас в областной столице. Актриса Ирина Горбачева ответила на вопросы журналиста - для этого они вместе на машине приехали в Вологду в 20-х числах марта.

"У меня давно была мысль, чтобы вернуться в Вологду. Я уже была там на фестивале Voices", - пояснила интервьюируемая. Зрителям показали город с высоты птичьего полета, самые известные достопримечательности и даже набережная. К концу видео звезды уже в мастерской керамиста Ивана Беляева - актриса его очень хвалила.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24