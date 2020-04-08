2020-04-08T19:45:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Череповецким предпринимателям окажут помощь

Для них создали экстренный Ситуационный центр
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце в структуре Агентства городского развития организовали Ситуационный центр для поддержки малого и среднего бизнеса. Там собирают и анализируют информацию от предпринимателей, испытывающих проблемы из-за пандемии коронавируса. Специалисты работают сразу по нескольким направлениям.

Главной целью центра назвали стабилизацию и формирование векторов развития сферы МСП города во время действия карантинных мероприятий. На данный момент дано более 4 тысяч ответов предпринимателям. Вопросы и предложения принимаются по телефону 74–80–30 в будни с 8.30 до 17:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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