2020-04-08T19:31:48+03:00
Происшествия

80-летний устюжанин рухнул с моста в реку

Ему внезапно поплохело
Евдокия САХАРОВА
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В Устюжне накануне произошла трагедия. Пожилой мужчина возвращался с продуктами домой, переходил мост через реку Ижина. Ему стало плохо - он оперся на перила, а потом рухнул в воду. Он смог выбраться на берег, ему помогли ошарашенные очевидцы. Вызвали медиков, но приехать они не успели - пенсионер так и погиб у реки.

Следственный комитет сейчас разбирается в произошедшем. Организована доследственная проверка. Вероятно, мужчина страдал заболеваниями сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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