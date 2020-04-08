80-летний устюжанин рухнул с моста в реку
Ему внезапно поплохело
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В Устюжне накануне произошла трагедия. Пожилой мужчина возвращался с продуктами домой, переходил мост через реку Ижина. Ему стало плохо - он оперся на перила, а потом рухнул в воду. Он смог выбраться на берег, ему помогли ошарашенные очевидцы. Вызвали медиков, но приехать они не успели - пенсионер так и погиб у реки.
Следственный комитет сейчас разбирается в произошедшем. Организована доследственная проверка. Вероятно, мужчина страдал заболеваниями сердца.
ИСТОЧНИК KP.RU