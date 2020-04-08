В Вологодском районе всех приехавших из других регионов берут под контроль

8 Апр 2020 2020-04-08T17:25:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодском районе проверяют всех прибывших из других регионов. Это поручено мобильным группам, которые получают информацию о приехавших . Координирует работу районная муниципальная стража.

В Вологодскую область приезжают на период карантина жители Москвы и Петербурга, возращаются домой уехавшие на заработки и учебу, потерявшие работу едут к родным переждать трудное время. Между тем, анализ всех случаев заражения коронавирусом в регионе говорит, что вирус привезен из других областей. Поэтому решено взять на контроль всех приезжих.

Информация о новичках поступает от глав поселений, старост, Единой дежурной диспетчерской службы и даже из социальных сетей.

По адресу сразу же выезжает мобильная группа, в состав которой входят медики, полицейские, сотрудники администрации района, муниципальной стражи, представители поселений.

Прибывшему и его близким родственникам предлагают пройти добровольное тестирование на коронавирус, информируют о соблюдении режима самоизоляции. В тех случаях, когда человеку нужна помощь в доставке продуктов, оплате коммунальных услуг, подключаются соцработники, сообщает пресс-служба администрации Вологодского района.

ИСТОЧНИК KP.RU