У должников по налогам арестовывают имущество
Изменить размер текста:
Как сообщает прокуратура Вологодской области у предприятий, имеющих долги перед бюджетами всех уровней, арестовывают имущество.
Всего в текущем году органы прокуратуры санкционировали 36 постановлений налоговых органов о наложении ареста. Это компании, имеющие долги по налогам и сборам на общую сумму более 28 млн рублей.
Благодаря этой кардинальноймере должники начали рассчитываться - уже погашено долга на сумму более 6 млн рублей.
Эта работа будет продолжена, заверяет надзорное ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU