У должников по налогам арестовывают имущество

8 Апр 2020 2020-04-08T16:48:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает прокуратура Вологодской области у предприятий, имеющих долги перед бюджетами всех уровней, арестовывают имущество.

Всего в текущем году органы прокуратуры санкционировали 36 постановлений налоговых органов о наложении ареста. Это компании, имеющие долги по налогам и сборам на общую сумму более 28 млн рублей.

Благодаря этой кардинальноймере должники начали рассчитываться - уже погашено долга на сумму более 6 млн рублей.

Эта работа будет продолжена, заверяет надзорное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU