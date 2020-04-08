2020-04-08T16:48:04+03:00
Экономика

У должников по налогам арестовывают имущество

Иван Чухнин
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Как сообщает прокуратура Вологодской области у предприятий, имеющих долги перед бюджетами всех уровней, арестовывают имущество.

Всего в текущем году органы прокуратуры санкционировали 36 постановлений налоговых органов о наложении ареста. Это компании, имеющие долги по налогам и сборам на общую сумму более 28 млн рублей.

Благодаря этой кардинальноймере должники начали рассчитываться - уже погашено долга на сумму более 6 млн рублей.

Эта работа будет продолжена, заверяет надзорное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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