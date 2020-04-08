В Вологодской области угонщику пикапа вынесен приговор

8 Апр 2020 2020-04-08T17:00:02+03:00

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В Шексне районный суд вынес обвинительный приговор угонщику пикапа. Как сообщает районная газета «Звезда», инцидент произошел 5 февраля в селе Чаромское. Пьяный мужчина пожелал покататься на автомобиле. Он пришёл к гаражам СПК «Русь», сбил замок на воротах одного из боксов и проник внутрь. Там находилась машина с ключами в замке зажигания.

Так что шекснинец легко смог его завести и выехать. Поездка его закончилась в кювете. Нетрезвый угонщик на автодороге Шексна – Сизьма не справился с управлением. Он выбрался из авто и сбежал с места ДТП. Однако его сумели вычислить. Мужчина предстал перед судом.

Приговором Шекснинского районного суда мужчине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU