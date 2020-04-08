В Вологодской области угонщику пикапа вынесен приговор
В Шексне районный суд вынес обвинительный приговор угонщику пикапа. Как сообщает районная газета «Звезда», инцидент произошел 5 февраля в селе Чаромское. Пьяный мужчина пожелал покататься на автомобиле. Он пришёл к гаражам СПК «Русь», сбил замок на воротах одного из боксов и проник внутрь. Там находилась машина с ключами в замке зажигания.
Так что шекснинец легко смог его завести и выехать. Поездка его закончилась в кювете. Нетрезвый угонщик на автодороге Шексна – Сизьма не справился с управлением. Он выбрался из авто и сбежал с места ДТП. Однако его сумели вычислить. Мужчина предстал перед судом.
Приговором Шекснинского районного суда мужчине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU