2020-04-08T15:06:20+03:00
Происшествия

В Харовске рецидивист забил приятеля насмерть

Ранее он сидел за убийство
Иван Чухнин
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Мужчина свою вину не признал.Мужчина свою вину не признал.
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В Харовске сегодня проходят похороны - 6 апреля в районной больнице от тяжелых травм головы умер 55-летний мужчина. Сегодня следователи сообщили об аресте подозревааемого в причинении смертельных травм.

Судом арестован 42-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как выяснилось, подозреваемый в 2017 году освободился после 12 лет лишения свободы за совершенное убийство.

По версии следствия, ЧП случилось 20 марта около 23 часов в комнате общежития на улице Мельничная в Харовске. Два нетрезвых мужчины поссорились, более молодой избил гостя. Придя к соседям, мужчина сообщил о плохом самочувствии потерпевшего, те вызвали скорую помощь. Медики обнаружили избитого в бессознательном состоянии, его госпитализировали. В райбольнице у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, была произведена операция. Однако 6 апреля мужчина умер в больнице.

Мужчину, в комнате которого был найден избитый, задержали. В ходе допроса подозреваемый свою причастность к смерти мужчины полностью не признал, выдвинув версию о том, что потерпевший получил травму самостоятельно, упав. Однако результаты проведенных следственных действий ее не подтвердили.

Сейчас мужчина арестован, ведется следствие. Как стало известно, арестованный в 2017 году вышел из колонии, где провел 12 лет за убийство.

Преступление наказывается наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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