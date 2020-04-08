В Харовске рецидивист забил приятеля насмерть
В Харовске сегодня проходят похороны - 6 апреля в районной больнице от тяжелых травм головы умер 55-летний мужчина. Сегодня следователи сообщили об аресте подозревааемого в причинении смертельных травм.
Судом арестован 42-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Как выяснилось, подозреваемый в 2017 году освободился после 12 лет лишения свободы за совершенное убийство.
По версии следствия, ЧП случилось 20 марта около 23 часов в комнате общежития на улице Мельничная в Харовске. Два нетрезвых мужчины поссорились, более молодой избил гостя. Придя к соседям, мужчина сообщил о плохом самочувствии потерпевшего, те вызвали скорую помощь. Медики обнаружили избитого в бессознательном состоянии, его госпитализировали. В райбольнице у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, была произведена операция. Однако 6 апреля мужчина умер в больнице.
Мужчину, в комнате которого был найден избитый, задержали. В ходе допроса подозреваемый свою причастность к смерти мужчины полностью не признал, выдвинув версию о том, что потерпевший получил травму самостоятельно, упав. Однако результаты проведенных следственных действий ее не подтвердили.
Сейчас мужчина арестован, ведется следствие. Как стало известно, арестованный в 2017 году вышел из колонии, где провел 12 лет за убийство.
Преступление наказывается наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
ИСТОЧНИК KP.RU