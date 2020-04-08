2020-04-08T19:07:43+03:00
Общество

Мэр Вологды рассказал о третьем очаге инфекции

Вирус привезли вместе с сыном-студентом
Иван Чухнин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Мэр города Сергей Воропанов рассказал о третьем очаге инфекции в Вологде. "Все они независимы друг от друга, это три разные семьи," - подчеркнул он. Первым был 31-летний мужчина-таксист, который двигался проездом через Вологду. Позднее вирус был выявлен у его брата. Затем был еще один случай - заболел мужчина, никак не контактирующий с первыми двумя.

А сейчас выявлен третий очаг инфекции. По словам мэра, родители-вологжане съездили в один из крупных городов и привезли оттуда сына-студента. Как выяснилось, вместе с ним приехал и коронавирус.

По каждому случаю отрабатываются контакты, берутся тесты. Проводится дезинфекция подъезда и территории около дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологодском районе всех приехавших из других регионов берут под контроль
У должников по налогам арестовывают имущество
В Вологодской области угонщику пикапа вынесен приговор
В Харовске рецидивист забил приятеля насмерть
Мэр Вологды рассказал о третьем очаге инфекции
В Вологодской области сгорел дотла Дом культуры
В Череповце разворачивают информационные системы для поиска автомобилей, приехавших из-за границ области
В Вологде начали доставлять продуктовые наборы школьникам-льготникам
Вологодский текстильный комбинат начал производить маски - до 30 тысяч в день
Количество инфицированных коронавирусом на Вологодчине растет
Два вологжанина срубили 122 дерева на сумму 420 тысяч рублей
Сезонные электрички начнут ходить в Вологодской области в самое ближайшее время
У вологодского университета отремонтируют ообщежития и построят бассейн
Клиенты Yota могут подключить безлимитный доступ к TikTok
В Череповце бухгалтер начисляла зарплату знакомым, которые не работали в школе искусств
Вологодским медикам, оказывающим помощь коронавирусным, выплатят 47 миллионов рублей
В Вологде дезинфицируют остановки
На Вологодчине сменился главный по правам бизнесменов
В Вологде горела "Пятерочка"
Пьяный вологодский адвокат испугал самодельным пистолетом прохожих
Губернатор Вологодчины процитировал "Холеру" Высоцкого
Еще 8 короновирусных проб череповчан подтвердили в Москве
Количество инфицированных на Вологодчине составило 36 человек