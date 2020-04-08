Мэр Вологды рассказал о третьем очаге инфекции

8 Апр 2020 2020-04-08T19:07:43+03:00

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Мэр города Сергей Воропанов рассказал о третьем очаге инфекции в Вологде. "Все они независимы друг от друга, это три разные семьи," - подчеркнул он. Первым был 31-летний мужчина-таксист, который двигался проездом через Вологду. Позднее вирус был выявлен у его брата. Затем был еще один случай - заболел мужчина, никак не контактирующий с первыми двумя.

А сейчас выявлен третий очаг инфекции. По словам мэра, родители-вологжане съездили в один из крупных городов и привезли оттуда сына-студента. Как выяснилось, вместе с ним приехал и коронавирус.

По каждому случаю отрабатываются контакты, берутся тесты. Проводится дезинфекция подъезда и территории около дома.

ИСТОЧНИК KP.RU