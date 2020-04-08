В Вологодской области сгорел дотла Дом культуры

8 Апр 2020 2020-04-08T15:29:34+03:00

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В Вологодской области сгорел дом культуры. Пожар произошел 7 апреля в Вытегорском районе, в поселке Волоков Мост. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Причиной ЧП стала неисправность электропроводки. Деревянный клуб сгорел полностью. Площадь пожара составила 483 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.

Но, как сообщают сами работники дома культуры, спасти удалось немногое. Названа причина пожара - неисправность электропроводки.

«Три батареи в клубе работали так как для видеостены нужна положительная температура, - пишут в группе Дома культуры Волоков Мост. - Ребята нашего посёлка пытались спасти хоть какое то имущество. Спасли спортивные тренажёры, лыжи и всё к новогодним праздникам (новую ёлку, костюмы снегурочки и Деда Мороза, новогодние игрушки). Остальное сгорело....

В тушении участвовало 9 единиц пожарной техники, 19 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU