В Череповце разворачивают информационные системы для поиска автомобилей, приехавших из-за границ области
В Череповце решили отслеживать машины, которые приехали из-за пределов области, с помощью ииформационных систем.
Как заявил мэр города, их найдут, если даже им удалось объехать посты ГИБДД. Вадим Германов, в частности сказал: «В городе разворачиваем информационные системы, которые позволяют отслеживать перемещение транспорта, в том числе фиксировать автомобили, приехавшие из-за границ области».
Сейчас на созданных КПП на въездах в город разворачивают десятки автомобилей, водители которых едут без цели. Только за последние сутки в город не пропустили 38 невологодских автомобилей.
А городе закрыт аэропорт. Череповецестал первым еаселенным пунктом Вологодчины, где диагностирован коронавирус.
60 человек, главным образом пенсионеры, до сих пор находятся в Торово, где отдыхал "нулевой " пациент, топ-менеджер "Северстали", прилетевший с супругой из Москвы.
Всего в Череповце выявлено инфицированных 36 человек, в том числе официально заболевание подтверждено у 21 чареповчанина.
Кроме того, двое вологжан находятся в городской больнице на улице Ломоносова. Об этом сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов. Это сделано, чтобы сосредоточить всех в одном месте.
ИСТОЧНИК KP.RU