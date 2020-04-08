2020-04-08T12:28:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Череповце разворачивают информационные системы для поиска автомобилей, приехавших из-за границ области

Иван Чухнин
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В Череповце решили отслеживать машины, которые приехали из-за пределов области, с помощью ииформационных систем.

Как заявил мэр города, их найдут, если даже им удалось объехать посты ГИБДД. Вадим Германов, в частности сказал: «В городе разворачиваем информационные системы, которые позволяют отслеживать перемещение транспорта, в том числе фиксировать автомобили, приехавшие из-за границ области».

Сейчас на созданных КПП на въездах в город разворачивают десятки автомобилей, водители которых едут без цели. Только за последние сутки в город не пропустили 38 невологодских автомобилей.

А городе закрыт аэропорт. Череповецестал первым еаселенным пунктом Вологодчины, где диагностирован коронавирус.

60 человек, главным образом пенсионеры, до сих пор находятся в Торово, где отдыхал "нулевой " пациент, топ-менеджер "Северстали", прилетевший с супругой из Москвы.

Всего в Череповце выявлено инфицированных 36 человек, в том числе официально заболевание подтверждено у 21 чареповчанина.

Кроме того, двое вологжан находятся в городской больнице на улице Ломоносова. Об этом сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов. Это сделано, чтобы сосредоточить всех в одном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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