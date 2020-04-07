Вологодский текстильный комбинат начал производить маски - до 30 тысяч в день

7 Апр 2020 2020-04-07T17:39:07+03:00

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Еще две недели назад на Вологодском текстильном комбинате производили сатиновую ткань. Но все изменил коронавирус. Дефицит масок толкнул предприятие на быстрое перепрофилирование.

Сейчас ткацкие станки начали производить специальную муслиновую ткань, которая довольно плотная - по плотности превосходит марлю в четыре раза. И она по всем требованиям подходит для шитья мноргоразовых масок. Из нее тут же, на предприятии, уже налажено производство этитх необходимых изделий. Как сообщил губернатор, в день их выпускают около 30 тысяч штук.

В самое ближайшее время их поставят в сетевые магазины. Продаваться они будут упаковками, наборами по 10 штук. Только после сертификации маски будут поставлять в аптеки области и медицинским работникам.

Напомним, первыми откликнулись на предмет первой необходимости швейники Вологодского района. Некоторые швейники застопорились из-за дефцита материаллов - ткани и марли.

ИСТОЧНИК KP.RU