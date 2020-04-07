2020-04-07T17:39:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Вологодский текстильный комбинат начал производить маски - до 30 тысяч в день

На днях они поступят в сетевые магазины
Иван Чухнин
Поделиться:
Фото: страница Олега Кувшинникова "ВКонтакте".Фото: страница Олега Кувшинникова "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Еще две недели назад на Вологодском текстильном комбинате производили сатиновую ткань. Но все изменил коронавирус. Дефицит масок толкнул предприятие на быстрое перепрофилирование.

Сейчас ткацкие станки начали производить специальную муслиновую ткань, которая довольно плотная - по плотности превосходит марлю в четыре раза. И она по всем требованиям подходит для шитья мноргоразовых масок. Из нее тут же, на предприятии, уже налажено производство этитх необходимых изделий. Как сообщил губернатор, в день их выпускают около 30 тысяч штук.

В самое ближайшее время их поставят в сетевые магазины. Продаваться они будут упаковками, наборами по 10 штук. Только после сертификации маски будут поставлять в аптеки области и медицинским работникам.

Напомним, первыми откликнулись на предмет первой необходимости швейники Вологодского района. Некоторые швейники застопорились из-за дефцита материаллов - ткани и марли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде начали доставлять продуктовые наборы школьникам-льготникам
Вологодский текстильный комбинат начал производить маски - до 30 тысяч в день
Количество инфицированных коронавирусом на Вологодчине растет
Два вологжанина срубили 122 дерева на сумму 420 тысяч рублей
Сезонные электрички начнут ходить в Вологодской области в самое ближайшее время
У вологодского университета отремонтируют ообщежития и построят бассейн
Клиенты Yota могут подключить безлимитный доступ к TikTok
В Череповце бухгалтер начисляла зарплату знакомым, которые не работали в школе искусств
Вологодским медикам, оказывающим помощь коронавирусным, выплатят 47 миллионов рублей
В Вологде дезинфицируют остановки
На Вологодчине сменился главный по правам бизнесменов
В Вологде горела "Пятерочка"
Пьяный вологодский адвокат испугал самодельным пистолетом прохожих
Губернатор Вологодчины процитировал "Холеру" Высоцкого
Еще 8 короновирусных проб череповчан подтвердили в Москве
Количество инфицированных на Вологодчине составило 36 человек