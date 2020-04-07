Два вологжанина срубили 122 дерева на сумму 420 тысяч рублей
В Вологодской области поймали черных лесорубов. Незаконная делянка обнаружена неподалеку от деревни Загарье в Кич-Городецком районе.
Как сообщает пресс-служба УМВД, незаконно спилено 122 дерева, это ели и сосны. Ущерб был оценен в 420 тысяч рублей.
На место выехала следственно-оперативная группа. Благодаря обнаруженным следам корыстные злоумышленники были вычислены. Подозреваемыми оказались ранее судимые местные жители 50 и 30 лет.
По данному факту следователи отдела МВД России по Кичменгско-Городецкому району возбудили уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU