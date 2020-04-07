Два вологжанина срубили 122 дерева на сумму 420 тысяч рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T16:33:11+03:00

Им грозит 7 лет колонии

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В Вологодской области поймали черных лесорубов. Незаконная делянка обнаружена неподалеку от деревни Загарье в Кич-Городецком районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД, незаконно спилено 122 дерева, это ели и сосны. Ущерб был оценен в 420 тысяч рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа. Благодаря обнаруженным следам корыстные злоумышленники были вычислены. Подозреваемыми оказались ранее судимые местные жители 50 и 30 лет.

По данному факту следователи отдела МВД России по Кичменгско-Городецкому району возбудили уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU