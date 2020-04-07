Сезонные электрички начнут ходить в Вологодской области в самое ближайшее время

7 Апр 2020 2020-04-07T16:20:19+03:00

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В Вологодской области на дачный сезон традиционно увеличат количество пригородных поездов. Опубликовано расписание их движения с апреля по сентябрь.

Итак, с 11 апреля по 27 сентября (включительно) по субботам и воскресеньям, а также 30 апреля, 1 мая и 12 июня в Вологодской области будут курсировать следующие сезонные электрички: № 6485 Вологда – Череповец, отправление из Вологды в 5:50, прибытие в Череповец в 8:30; № 6486 Череповец – Вологда, отправление из Череповца в 18:45, прибытие в Вологду в 21:31; № 6049 Череповец - Бабаево, отправление из Череповца в 8:35, прибытие в Бабаево в 11:00; № 6050 Бабаево - Череповец, отправление из Бабаева в 16:15, прибытие в Череповец в 18:40.

Также с 25 апреля по 29 сентября (включительно) по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а также на 1 мая назначаются пригородные поезда: № 6443 Вологда – Данилов отправлением из Вологды в 8:41, прибытием в Данилов в 11:37; № 6444 Данилов – Вологда отправлением из Данилова в 17.10, прибытием в Вологду в 20.05.

Кроме того, с 25 апреля по 27 сентября (включительно) по субботам и воскресеньям назначаются пригородные поезда: № 6470 Вологда – Вожега отправлением из Вологды в 8:20, прибытием на в Вожегу в 11:20; № 6469 Вожега – Вологда 1, отправлением из Вожеги в 14:38, прибытием в Вологду в 17:41, сообщает Северная пригородная пассажирская компания.

ИСТОЧНИК KP.RU