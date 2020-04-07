2020-04-07T17:18:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество инфицированных коронавирусом на Вологодчине растет

Иван Чухнин
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Каждый день количество заболевших растет.Каждый день количество заболевших растет.
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Согласно официальной статистике правительства Вологодской области, количество больных коронавирусом увеличивается.

По данным правительства Вологодской области, на 09:30 7 апреля в регионе:

Обследовано вологжан – 4500

С подозрением на коронавирус – 16 (г. Череповец - 14, г. Вологда - 2)

Выявлено заболевших – 23 (г. Череповец - 21, г. Вологда - 2)

Выздоровело – 0

Погибших – 0

Таким образом, за сутки выявили трех инфицированных, их диагноз будет проверяться в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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