Количество инфицированных коронавирусом на Вологодчине растет
Каждый день количество заболевших растет.
Изменить размер текста:
Согласно официальной статистике правительства Вологодской области, количество больных коронавирусом увеличивается.
По данным правительства Вологодской области, на 09:30 7 апреля в регионе:
Обследовано вологжан – 4500
С подозрением на коронавирус – 16 (г. Череповец - 14, г. Вологда - 2)
Выявлено заболевших – 23 (г. Череповец - 21, г. Вологда - 2)
Выздоровело – 0
Погибших – 0
Таким образом, за сутки выявили трех инфицированных, их диагноз будет проверяться в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU