2020-04-07T13:08:32+03:00
Общество

В Череповце бухгалтер начисляла зарплату знакомым, которые не работали в школе искусств

За хищение бюджетных средств ей грозит до 6 лет колонии
Иван Чухнин
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Скандал разразился в Череповецкой районной детской школе искусств. Женщина - главный бухгалатер начисляла зарплату тем, кто в школе не работал.

В 2014 — 2015 годах обвиняемая она работала главбухом, и злоупотребляя доверием руководства, оформляла электронные реестры на зачисление заработной платы. Бухгалтер пользовалась доступом к программам и к электронной цифровой подписи директора. Как оказалось, деньги начислялись четверым ее знакомым, которые не работали в бюджетном учреждении.

45-летняя жительница Череповецкого района обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Статьей предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей либо до 6 лет лишения свободы, сообщает региональное управление СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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