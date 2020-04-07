В Череповце бухгалтер начисляла зарплату знакомым, которые не работали в школе искусств
Скандал разразился в Череповецкой районной детской школе искусств. Женщина - главный бухгалатер начисляла зарплату тем, кто в школе не работал.
В 2014 — 2015 годах обвиняемая она работала главбухом, и злоупотребляя доверием руководства, оформляла электронные реестры на зачисление заработной платы. Бухгалтер пользовалась доступом к программам и к электронной цифровой подписи директора. Как оказалось, деньги начислялись четверым ее знакомым, которые не работали в бюджетном учреждении.
45-летняя жительница Череповецкого района обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Статьей предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей либо до 6 лет лишения свободы, сообщает региональное управление СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU