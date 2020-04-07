У вологодского университета отремонтируют ообщежития и построят бассейн
Более 150 миллионов рублей получит вологодский университет. Субсидию направят на ремонт корпусов и улучшение инфраструктуры вуза.
Капитальный ремонт ждет пятиэтажное общежитие Городском валу, отремонтируют коммуникации еще двух общежитий. будет проведена реконструкция стадиона «Политехник» на улице Зосимовская. Кроме того, 8 учебных корпусах получат ограждения, системы видеонаблюдения и автоматические пропускные системы.
Как ранее сообщала "Комсомолка", ВоГУ, благодаря, нацпроекту «Пятьсот бассейнов» получит бассейн, на его строительство выделят более 200 млн. рублей. Проектная документация уже находится на экспертизе.
ИСТОЧНИК KP.RU