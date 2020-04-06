2020-04-06T18:53:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Вологодским медикам, оказывающим помощь коронавирусным, выплатят 47 миллионов рублей

Иван Чухнин
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Вологодским медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом, будут доплачивать. Всего на материальную поддержку в область пришло 47 миллионов рублей.

Врачи работают в зонах риска, находятся на переднем краю борьбы с коронавирусом. Сейчас делается все, чтобы обеспечить их средствами индивидуальной защиты. В ближайшее время будет разработан порядок и будут запущены выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Выплата будет начисляться с 6 апреля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, стимулирующие выплаты получат врачи и средний медицинский персонал, участвующий в обеспечении вызовов и работе в составе специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи; те, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь, а также работающие в фельдшерско-акушерских пунктах и стационарах.

Все деньги пойдут тем, кто непосредственно работает с заболевшими новой коронавирусной инфекцией и с вологжанами, рискующими заразиться. Конкретные объемы выплат будут зависеть от квалификации и среднемесячного дохода, заверил губернатор области Олег Кувшиников.

Материальная поддержка будет действовать вплоть до завершения периода эпидемиологического неблагополучия.

Напомним, 23 жителя Череповца и Вологды больны коронавирусом, 13 больным поставлен предварительный диагноз. Обследовано 4200 человек. Однако пик распространения инфекции еще не наступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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