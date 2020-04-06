2020-04-06T17:27:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологде дезинфицируют остановки

Мэр областной столицы заявил об усилении противокоронавирусных мер
Евдокия САХАРОВА
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Сергей Воропанов в соцсетях выложил фотографии санобработки автобусных остановок. Он сообщил, что с помощью дезинфицирующего раствора борются с распространением коронавируса. Мэр считает, что в этих местах ежедневно пересекаются маршруты множества вологжан, поэтому их нужно обрабатывать особенно тщательно.

В комментариях к посту и благодарили за такие меры, и спрашивали, если ли в этом смысл, если в городе заболели пока 4 человека. Вологжане поинтересовались, не опасна ли эта химия и не потечет ли она потом в реки, и, соответственно, из кранов квартир. Также речь зашла о возможности для коррупции и о плохой уборке города подрядчиком. Ранее мэр упоминал, что растворы с химреагентами готовятся вместе со специалистами Вологдагорводоканала.

Напомним, вирус живет на стали и пластике по 3 суток. Так что если вы случайно задели сумкой остановку или посидели там, а потом принесли домой, то вероятно к вам пришел и вирус. Кроме того, взвесь частиц с Covid-19 еще живет в воздухе до 3 часов.

В Вологде задействовано 11 единиц техники: 7 для помывки дорог и 4 для тротуаров. Обработкой подъездов занимаются управляющие компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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