2020-04-06T16:57:01+03:00
Общество

На Вологодчине сменился главный по правам бизнесменов

Должность заняла Светлана Куликова
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: vk.com
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В Вологодской области объявлено имя нового омбудсмена по правам бизнесменов. Теперь главной в регионе стала Светлана Куликова. Об этом заявили 6 апреля в ходе оперативного совещания местного правительства. Вакансия была открыта с ноября 2019 года - Степан Ткаченко ушел по собственному желанию.

Стало известно, что ранее Светлана занимала должность исполнительного директора регионального отделения «Опоры России». Начнет свою работу она пока дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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