На Вологодчине сменился главный по правам бизнесменов
Должность заняла Светлана Куликова
-Фото: vk.com
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В Вологодской области объявлено имя нового омбудсмена по правам бизнесменов. Теперь главной в регионе стала Светлана Куликова. Об этом заявили 6 апреля в ходе оперативного совещания местного правительства. Вакансия была открыта с ноября 2019 года - Степан Ткаченко ушел по собственному желанию.
Стало известно, что ранее Светлана занимала должность исполнительного директора регионального отделения «Опоры России». Начнет свою работу она пока дистанционно.
ИСТОЧНИК KP.RU