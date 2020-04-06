На Вологодчине сменился главный по правам бизнесменов

6 Апр 2020 2020-04-06T16:57:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области объявлено имя нового омбудсмена по правам бизнесменов. Теперь главной в регионе стала Светлана Куликова. Об этом заявили 6 апреля в ходе оперативного совещания местного правительства. Вакансия была открыта с ноября 2019 года - Степан Ткаченко ушел по собственному желанию.

Стало известно, что ранее Светлана занимала должность исполнительного директора регионального отделения «Опоры России». Начнет свою работу она пока дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU