2020-04-06T14:04:23+03:00
Происшествия

В Вологде горела "Пятерочка"

ЧП произошло на улице Преображенского
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Областное управление МЧС сообщило о возгорании на складе продуктового магазина вчера ночью. На Преображенского, 47 горело 25 квадратных метров площади. Пострадало торговое оборудование, пластиковые прайсшины, хлебные стеллажи. Ущерб подсчитывается.

На место ЧП выехали 16 пожарных и 5 единиц техники. Пока причина возгорания не установлена. Спасатели оставили телефон доверия по Вологодской области: 72-99-99.

В Вологде горела "Пятерочка".ЧП произошло на улице Преображенского. Видео прислано для Онлайн Вологды

ИСТОЧНИК KP.RU

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