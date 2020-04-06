В Вологде горела "Пятерочка"
ЧП произошло на улице Преображенского
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Областное управление МЧС сообщило о возгорании на складе продуктового магазина вчера ночью. На Преображенского, 47 горело 25 квадратных метров площади. Пострадало торговое оборудование, пластиковые прайсшины, хлебные стеллажи. Ущерб подсчитывается.
На место ЧП выехали 16 пожарных и 5 единиц техники. Пока причина возгорания не установлена. Спасатели оставили телефон доверия по Вологодской области: 72-99-99.
В Вологде горела "Пятерочка".ЧП произошло на улице Преображенского. Видео прислано для Онлайн Вологды
ИСТОЧНИК KP.RU