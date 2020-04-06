6 Апр 2020 2020-04-06T14:04:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Областное управление МЧС сообщило о возгорании на складе продуктового магазина вчера ночью. На Преображенского, 47 горело 25 квадратных метров площади. Пострадало торговое оборудование, пластиковые прайсшины, хлебные стеллажи. Ущерб подсчитывается.

На место ЧП выехали 16 пожарных и 5 единиц техники. Пока причина возгорания не установлена. Спасатели оставили телефон доверия по Вологодской области: 72-99-99.

В Вологде горела "Пятерочка".ЧП произошло на улице Преображенского. Видео прислано для Онлайн Вологды

ИСТОЧНИК KP.RU