Пьяный вологодский адвокат испугал самодельным пистолетом прохожих

6 Апр 2020 2020-04-06T13:41:59+03:00

В небольшом городе под Архангельском местные жители заметили вологжанина с оружием наперевес

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Следователи Архангельской области сообщили о деле, заведенном на члена адвокатской палаты Вологодской области. Мужчину задержали после того, как в конце февраля жители города Шенкурска заметили пьяного подозреваемого около автомобиля с огнестрельным оружием наперевес.

Адвоката обвиняют в незаконном изготовлении и ношении оружия. По мнению правоохранителей, "Кулибин" собрал пистолет самостоятельно из заказанных в интернете частей. Его нарезное огнестрельное оружие стреляло патронами, которые тоже были обнаружены. Ведется следствие, обстоятельства устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU