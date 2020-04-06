Пьяный вологодский адвокат испугал самодельным пистолетом прохожих
Следователи Архангельской области сообщили о деле, заведенном на члена адвокатской палаты Вологодской области. Мужчину задержали после того, как в конце февраля жители города Шенкурска заметили пьяного подозреваемого около автомобиля с огнестрельным оружием наперевес.
Адвоката обвиняют в незаконном изготовлении и ношении оружия. По мнению правоохранителей, "Кулибин" собрал пистолет самостоятельно из заказанных в интернете частей. Его нарезное огнестрельное оружие стреляло патронами, которые тоже были обнаружены. Ведется следствие, обстоятельства устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU