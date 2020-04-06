Губернатор Вологодчины процитировал "Холеру" Высоцкого

6 Апр 2020 2020-04-06T13:01:36+03:00

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Губернатор Вологодской области решил подбодрить граждан авторской музыкой. Он выбрал для этого песню "Холера" Владимира Высоцкого, написанную полвека назад. По словам Олега Кувшинникова, данное произведение как никогда актуально. "Часть людей находится на вынужденном карантине, часть — работает. Врачи и ученые днём и ночью борются с опасным вирусом. Но все это не напрасно. И, как говорится в стихотворении: «Уверен я: холере скоро тлеть»", — пишет глава региона на личной страничке в соцсети.

Продолжим его фразу: "А ну-ка — залп из тысячи орудий! Вперед! Холерой могут заболеть холерики — несдержанные люди." В песне также упоминается вызванный болезнью экономический кризис, столь близкий теперь вологжанам: "Не покупают никакой еды - все экономят вынужденно деньги. Холера косит стройные ряды, но люди вновь смыкаются в шеренги".

Подборка статей о Высоцком от Комсомольской Правды. Тест "Знаете ли вы творчество Высоцкого?"

ИСТОЧНИК KP.RU