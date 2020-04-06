2020-04-06T13:01:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Вологодчины процитировал "Холеру" Высоцкого

Он выложил песню на личной странице в соцсети
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: фотохроника ТАСС.
Изменить размер текста:

Губернатор Вологодской области решил подбодрить граждан авторской музыкой. Он выбрал для этого песню "Холера" Владимира Высоцкого, написанную полвека назад. По словам Олега Кувшинникова, данное произведение как никогда актуально. "Часть людей находится на вынужденном карантине, часть — работает. Врачи и ученые днём и ночью борются с опасным вирусом. Но все это не напрасно. И, как говорится в стихотворении: «Уверен я: холере скоро тлеть»", — пишет глава региона на личной страничке в соцсети.

Продолжим его фразу: "А ну-ка — залп из тысячи орудий! Вперед! Холерой могут заболеть холерики — несдержанные люди." В песне также упоминается вызванный болезнью экономический кризис, столь близкий теперь вологжанам: "Не покупают никакой еды - все экономят вынужденно деньги. Холера косит стройные ряды, но люди вновь смыкаются в шеренги".

Подборка статей о Высоцком от Комсомольской Правды. Тест "Знаете ли вы творчество Высоцкого?"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде дезинфицируют остановки
На Вологодчине сменился главный по правам бизнесменов
В Вологде горела "Пятерочка"
Пьяный вологодский адвокат испугал самодельным пистолетом прохожих
Губернатор Вологодчины процитировал "Холеру" Высоцкого
Еще 8 короновирусных проб череповчан подтвердили в Москве
Количество инфицированных на Вологодчине составило 36 человек
Горячим туманом чистят воздух в медучреждениях Вологды
В Вологде теперь трое заболевших коронавирусом
В Вологде горел склад сантехники
В Череповце появился еще один пациент с подозрением на коронавирус
МЧС нашли блуждающего в лесу ребенка
Сотрудники ГИБДД на трех КПП в Череповец развернули 68 автомашин с "чужими" номерами
Под Белозерском пропал 10-летний мальчик
Стали известны подробности о втором инфицированном коронавирусомв Вологде
В Вологде автобусы будут работать с 6.00 до 9.00 и с 15.30 до 21.00
Перечень тех предприятий, которые будут работать в Вологодской области с 6 апеля
Олег Кувшинников: "Инфекция распространяется стремительно"
Еще шесть человек изолировали в Череповце с подозрением на коронавирус
Службы занятости примут вологжан удаленно
Студенты ВоГУ выходят на учебу 6 апреля
Вологодский инфицированный работал таксистом
Детям запрещено быть на улицах Вологды под угрозой штрафа
Мобильные бригады выявили 12 нарушителей самоизоляции в Вологде
В Вологде появился первый инфицированный коронавирусом
Подросток умышленно сбил инспектора ДПС, по нему стреляли
Митрополит Игнатий объедет Вологду с чудотворной иконой Спаса Всемилостивого