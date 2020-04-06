Еще 8 короновирусных проб череповчан подтвердили в Москве

6 Апр 2020 2020-04-06T12:17:34+03:00

В Череповце теперь 21 человек с полностью подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция

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6 марта утром мэр Череповца заявил о еще 8 подтвержденных пробах череповчан на коронавирус. Их анализы перепроверили в Москве. В городе металлургов всего 32 человека заболели: 11 предварительных диагнозов и 21 доказанный. Под наблюдением 736, в том числе 63 ребенка.

Вадим Германов в очередной раз призвал почаще мыть руки, не трогать лицо, ходить в респираторах и масках. При симптомах ОРВИ сидеть дома и вызвать врача. Люди старше 65 из дома выходить не должны вообще.

Еще четыре заболевших находятся в Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU