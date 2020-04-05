2020-04-05T12:24:37+03:00
Общество

Горячим туманом чистят воздух в медучреждениях Вологды

Новую технику уже испытали в горбольнице
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вологодская область купила генератор горячего тумана для дезинфекции помещений. Оборудование испытали в горбольнице №1 Вологды.

Как сообщают специалисты, дезраствор превращается в туман, который рассеивается в воздухе. В таком состоянии действующее вещество способно захватить вирус , кроме того, туман легче проникает в трещины и проемы. Оседая на поверхности предметов, он их дезинфицирует.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горячим туманом чистят воздух в медучреждениях Вологды
В Вологде теперь трое заболевших коронавирусом
В Вологде горел склад сантехники
В Череповце появился еще один пациент с подозрением на коронавирус
МЧС нашли блуждающего в лесу ребенка
Сотрудники ГИБДД на трех КПП в Череповец развернули 68 автомашин с "чужими" номерами
Под Белозерском пропал 10-летний мальчик
Стали известны подробности о втором инфицированном коронавирусомв Вологде
В Вологде автобусы будут работать с 6.00 до 9.00 и с 15.30 до 21.00
Перечень тех предприятий, которые будут работать в Вологодской области с 6 апеля
Олег Кувшинников: "Инфекция распространяется стремительно"
Еще шесть человек изолировали в Череповце с подозрением на коронавирус
Службы занятости примут вологжан удаленно
Студенты ВоГУ выходят на учебу 6 апреля
Вологодский инфицированный работал таксистом
Детям запрещено быть на улицах Вологды под угрозой штрафа
Мобильные бригады выявили 12 нарушителей самоизоляции в Вологде
В Вологде появился первый инфицированный коронавирусом
Подросток умышленно сбил инспектора ДПС, по нему стреляли
Митрополит Игнатий объедет Вологду с чудотворной иконой Спаса Всемилостивого