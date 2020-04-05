Горячим туманом чистят воздух в медучреждениях Вологды

5 Апр 2020 2020-04-05T12:24:37+03:00

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Вологодская область купила генератор горячего тумана для дезинфекции помещений. Оборудование испытали в горбольнице №1 Вологды.

Как сообщают специалисты, дезраствор превращается в туман, который рассеивается в воздухе. В таком состоянии действующее вещество способно захватить вирус , кроме того, туман легче проникает в трещины и проемы. Оседая на поверхности предметов, он их дезинфицирует.

ИСТОЧНИК KP.RU