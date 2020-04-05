2020-04-05T12:08:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологде теперь трое заболевших коронавирусом

Иван Чухнин
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В Вологде подтверждено 3 случая коронавирусной инфекции. Напомним, вчера говорилось о двоих. Заболел 31-летний таксиста из Москвы и член его семьи. Сейчас сообщается и о третьем заболевшем.

Как информируют официальные источники, всего было обследовано 4004 граждан. С подозрением на вирус ждут вердикт Москвы 15 череповчан, 13 уже признаны заболевшими.

Пока ни один человек на Вологодчине не признан выздоровевшим, погибших нет.

Как ранее сообщалось, один из заболевших на машине частной скорой помощи, которую он оплатил сам, переправлен в лечебное учреждение Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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