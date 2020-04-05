В Череповце появился еще один пациент с подозрением на коронавирус

5 Апр 2020 2020-04-05T10:44:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще один череповчанин госпитализирован с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил мэр города Череповец Вадим Германов.

Итак, Череповец остается эпицентром вирусной инфекции на Вологодчине. На утро 5 апреля в городе 13 подтвержденных диагнозов, еще 12 проб ожидают результатов из Москвы. Итого - 25 человек.

В городе работают медики, вернувшиеся из-за границы находятся на самоизоляции. Соблюдение ими режима строго контролируется.

Проверяются три случая "ввоза" инфекции: "белорусский" след - две женщины прилетели из Белоруссии и инфицировали родных. "Торовский" след - находившийся на базе в Торово сотрудник Северстали с женой заболели, их контакты проверяются. Кроме того, два инфицированных прибыли из Америки.

В городе требуют соблюдать режим самоизоляции. Работают волонтеры. В субботу волонтеры доставили продукты и лекарства 41 ветерану. Помощь добровольцев можно попросить по телефону в Череповце 57-06-45.

Как сообщил мэр города, за вчерашний день за консультацией в колл-центр 083 обратились 1157 череповчан

На въездах в Череповец работают КПП. За двое суток развернули 74 иногородних автомобиля, водители которых не смогли объяснить необходимость их въезда город. Для автомобилей с вологодскими номерами передвижение по территории области беспрепятственно.

ИСТОЧНИК KP.RU