Сотрудники ГИБДД на трех КПП в Череповец развернули 68 автомашин с "чужими" номерами

4 Апр 2020 2020-04-04T21:42:54+03:00

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На въездах в Череповец работают контрольно-пропускные пункты.

- КПП, - заметил мэр Череповца Вадим Германов, - а не не блок- посты, которые где- то на войне.

Он пояснил, что для машин с номерами 35 региона на КПП не чинят никаких препон, потому что ситуация с коронавирусом понятна и управляема. По крайней мере - пока.

-Мы останавливаем машины с кодом других регионов. И, если люди едут откуда-то, с Москвы или Питера, без местной прописки, эти машины в город не пропускают. То же самое с фурами. Если фура не везет продукты для Череповца или продукцию для местных предприятий - ее гаишники разворачивают.

Вадим Германов сообщил цифру: 67 машин было развернуто вчера, 3 апреля. Позавчера был развернут один джип с московскими номерами. Ехавшие в нем так и не смогли пояснить, зачем они едут в город.

- Наша цель - прикрыть город, чтобы не ехали из неблагополучных регионов, - пояснил Вадим Германов.

Возможно, часть недоехавших оседает в других населенных пунктах Вологодчины.

Как сказал мэр Вологды Сергей Воропанов, пока КПП работает в Грязовецком районе, на въезде в область. На въезде в Вологду они могут появиться лишь к понедельнику.

ИСТОЧНИК KP.RU